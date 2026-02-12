Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağışlar sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu aracının içinden çıkmaya çalışan bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da günlerdir etkili olan sağanak yağışlar Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'nde can aldı.

Edinilen bilgiye göre, mahallenin eski muhtarı olduğu öğrenilen Ahmet Yıldırım, evinin önünde bulunan istinat duvarının önüne aracını park ettiği sırada, duvarın aşırı yağışlar nedeniyle çökmesi sonucu meydana gelen göçükte aracının içinde mahsur kaldı.

ARACINDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Ahmet Yıldırım’ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çalışmalar sırasında 78 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Yıldırım'ın yakınları fenalık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

