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'Mobbing' dedi, deli numarası yaptı kaçamadı! Zabıta cinayetinin cezası belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı iş yerinde arkadaşı İsmail Kanmaz'ı bıçaklayarak öldüren Muratpaşa Belediyesi zabıta memuru Erdal Vuran son defa hakim karşısına çıktı. Davada akli dengesinin yerinde olmadığı iddiası adli tıp raporuyla yalanlanınca, 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' cezasına çarptırıldı. İşte zabıta cinayeti davasında dikkat çeken detaylar...

Olay, geçen yıl 27 Şubat'ta öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Erdal Vuran (36) mobbingde bulunduğu iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz'ı (60) bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı.

Erdal Vuran, 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz'ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu.

Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler, bıçağı Erdal Vuran'ın elinden alıp çöp konteynerine attı.

'Mobbing' dedi, deli numarası yaptı kaçamadı! Zabıta cinayetinin cezası belli oldu - 1. Resim

Kanlar içerisinde yere yığılan Kanmaz'ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Olay yerinden ayrılmayan Erdal Vuran ise polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayet şüphelisi zabıtayı polis merkezine götürdü.

'Mobbing' dedi, deli numarası yaptı kaçamadı! Zabıta cinayetinin cezası belli oldu - 2. Resim

'HASTANEDE NE YAPTIN DELİ'

Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri ise suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı. Ayrıca, olay anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erdal Vuran'ın emniyetteki ifadesinde Kanmaz'ın yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini öne sürdü.

'Mobbing' dedi, deli numarası yaptı kaçamadı! Zabıta cinayetinin cezası belli oldu - 3. Resim

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erdal Vuran, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son defa hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Daha önceki duruşmalarda aynı şekilde akli dengesinin yerinde olmadığını ve 10 yıl psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, olay günü de kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap edildiğini ve bu nedenle de beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini, pişman olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Adli tıp raporunda ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, iddianame ve mütalaa doğrultusunda karar vererek sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

'Mobbing' dedi, deli numarası yaptı kaçamadı! Zabıta cinayetinin cezası belli oldu - 4. Resim

'Mobbing' dedi, deli numarası yaptı kaçamadı! Zabıta cinayetinin cezası belli oldu - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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