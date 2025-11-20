Türkiye fast-food pazarının devlerinden Kentucky Fried Chicken (KFC), güzel haberi duyurdu. Birçok kişi "KFC açıldı mı?" ya da "Yeni KFC nerede?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte KFC'nin açılış tarihine ilişkin tüm ayrınıtılar...

Amerikan kızarmış tavuk devi Kentucky Fried Chicken (KFC), 2025 yılının başında Türkiye’deki tüm şubelerini kapatarak faaliyetlerine geçici bir ara vermişti.

Bu kararın ardından "KFC Türkiye yeniden açıldı mı, nerede açıldı?" sorusu, özellikle son günlerde google aramalarında en çok merak edilen konuların başında geliyordu.

KFC açıldı mı? Beklenen haber geldi

KFC AÇILDI MI?

KFC Türkiye'de yeniden açılmıştır. 2025 yılının başında Türkiye'deki faaliyetlerini geçici olarak durduran kızarmış tavuk devi KFC (Kentucky Fried Chicken), geri döndüğünü resmen duyurdu.

KFC İLK ŞUBESİNİ NEREDE AÇACAK?

KFC Kısa süre içinde KFC Mahmutbey’deki Mall of İstanbul’daki şubesinin açılması planlanıyor.

KFC ve HD Holding, tüm şubeleri anında açmak yerine, 2025 yılının son çeyreği itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki merkezi AVM'lerde aşamalı olarak yeniden faaliyete geçmeyi ve ülke genelindeki pazar paylarını hızla artırmayı amaçlıyor.

