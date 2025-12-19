Resmi Gazetede yayımlanan kararla birlikte beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması dair yeni düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında 2026 yılı için euro kuru yaklaşık yüzde 17 artırıldı. Bu yıl için tespit edilen Euro kuru 21.6721 TL iken, ilaç fiyatları için Euro kuru 2026 yılında 25.3346 TL olarak güncellendi.

Bu yıl için tespit edilen euro kuru 21.6721 TL idi. Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren düzenleme, hem üretici firmaları hem de tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Yeni uygulamayla birlikte ilaç fiyat hesaplamalarında önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

BAREM DEĞERLERİ DE DÜZENLENDİ

Kararla ayrıca bu kapsamda barem değerleri de güncellendi. Buna göre euro değerinde yapılan değişikliğe paralel olarak barem değerleri fiyat korumalı ürünlerde 87.34 TL, diğer ürünlerde 45.64 TL oldu.

