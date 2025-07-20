12 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı! Haberi duyan vatandaş akın etti

İnegöl-Alanyurt yolundaki bir mağaza, düzenlediği etkinlikte yaklaşık 12 ton karpuzu ücretsiz dağıttı. “Ücretsiz” haberini duyan vatandaşların akın ettiği alanda izdiham yaşanırken, mağaza yetkilileri benzer kampanyaların süreceğini açıkladı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde hizmet veren mağazada gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 12 ton karpuz ücretsiz olarak vatandaşlara sunuldu.

"ÜCRETSİZ" HABERİNİ DUYAN KOŞTU

Karpuz dağıtımı haberini duyan vatandaşlar mağaza önüne akın etti.

Kısa sürede büyük bir kalabalığın toplandığı dağıtım alanında zaman zaman izdiham yaşandı. Vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde böylesi bir jestin oldukça sevindirici olduğunu belirterek, mağaza yetkililerine teşekkür etti.

Mağaza yöneticileri ise kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü ve bu tür etkinlikleri zaman zaman tekrarlamayı düşündüklerini ifade etti.