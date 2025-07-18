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Hayırlı torun! Cuma namazı çıkışı tam 10 tonunu ücretsiz dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hayırlı torun! Cuma namazı çıkışı tam 10 tonunu ücretsiz dağıttı
Tokat, Erbaa, Cuma Namazı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Sefa Canbaz, vefat eden dedesinin hayrına 10 tona yakın karpuzu cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Vatandaşlar karpuzları almak için birbirleriyle yarıştı.

Erbaa ilçesinde yaşayan Sefa Canbaz, vefat eden dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın hayrına anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cuma namazının ardından Erbaa Büyük Cami önünde vatandaşlara 10 tona yakın karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. 

Hayırlı torun! Cuma namazı çıkışı tam 10 tonunu ücretiz dağıttı - 1. Resim

Kalabalık bir cemaatin katıldığı namaz sonrası cami çıkışında traktörle getirilen karpuzlar tek tek vatandaşlara ikram edildi.

Hayırlı torun! Cuma namazı çıkışı tam 10 tonunu ücretiz dağıttı - 2. Resim

Bu hayrı rahmetli dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın ruhu için yaptıklarını belirten Sefa Canbaz; "Dedemiz için 7-10 ton arası karpuzu satın alarak namazdan çıkan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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