'Ücretsiz beach'e giden pişman oluyor! Ünlü sahildeki görüntüler muhtarı isyan ettirdi

Antalya'da bedava tatilin adresi olan ünlü Kumköy sahili, çardakların yıkılmasıyla halka açıldı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanlarından da olan sahil çöplüğe döndü. Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç vatandaşlara ve yetkililere seslendi.

"Vatandaşımız sahilde denize giriyor, piknik yapıyor ama çöplerini olduğu yere bırakıp gidiyor. Herkes kullandığı alanı temizlese daha memnun kalacağız" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kumköy sahilinde geçen yıl yıkılan çardakların ardından bölge tamamen halka açıldı.

Yaklaşık 60 yıldır kullanılan ve aralarında konteyner tipi yapıların da bulunduğu 600 çardak, 2024 yılı Kasım ayında Aksu Belediyesi ekipleri tarafından sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonla kaldırıldı.

Sahil, 2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Bölge, caretta carettaların da üreme alanlarından biri olarak biliniyor. Yıkım sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "ücretsiz halk plajı" olarak düzenlenen alanda, Aksu Belediyesi temizlik ve denetim çalışmalarını yürütüyor.

Ancak halkın serbestçe kullandığı plajda, çevre kirliliği her geçen gün artıyor.

Vatandaşlar özgürce denize girip piknik yaparken, çoğu zaman çöplerini bırakarak bölgeden ayrılıyor. Sahilin çeşitli noktalarında bırakılan pet şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve mangal artıkları hem görüntü kirliliğine hem de ekolojik tehditleri beraberinde getiriyor.

"TEMİZLİKTEN BİR GÜN SONRA SAHİL YİNE ESKİ HALİNE DÖNÜYOR"

Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç, sahilin herkesin kullanımına açık olmasından memnuniyet duyduklarını ancak çevre bilinci eksikliği nedeniyle üzüntü yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşımız sahilde denize giriyor, piknik yapıyor ama çöplerini olduğu yere bırakıp gidiyor. Herkes kullandığı alanı temizlese daha memnun kalacağız. Aksu Belediyesi haftada bir temizlik yapıyor fakat temizlik yapıldıktan bir gün sonra sahil yine eski hâline dönüyor. Ateş yakılıyor, mangal yapılıyor, bundan memnun değiliz."

CARETTA CARETTALAR İÇİN ÖNLEM ALINMADI

Oruç, denetim eksikliğine de dikkat çekerek, "Burada belirli mesai saatlerinde devriye uygulanmasını istiyoruz. Vatandaş çöplerini bırakınca uyarması, kontrol etmesi güzel olur" dedi.

Oruç ayrıca caretta carettaların korunması için geçmişte alınan önlemlerin artık uygulanmadığını belirterek, "Burası sit alanı olarak caretta caretta bölgesi olarak ayrılmış ama şu an önlem alınan bir bölge yok. Daha önce vardı, çitlerle kaplumbağaların etrafını çevreliyorlardı. Şu an alınan bir önlem göremiyorum" dedi.

"ÜCRETSİZ BİR BEACH BURASI"

Doğma büyüme Kumköy sakini olan Cevdet Kurt ise, geçmişte sahile erişimde yaşanan zorluklara değinerek, "Geçen yıl eşimle çocuğumla denize giremedim. Arabamı çardağın önünden çekmem söylendi. Şimdi kimse müdahale etmiyor, özgürce kullanabiliyoruz. Ama tabii üzücü bir durum da yaşıyoruz, çöpleri görmek istemiyoruz. Ücretsiz bir beach burası, herkes çöpünü toplayıp gitse çok güzel olur. Çöp konteynırları var üşeniyorlar, çöp atma alışkanlığımız zayıf" dedi.

ÇÖPLER DENİZE KARIŞIYOR

Aksu Belediyesi, alana "konaklama amaçlı yapı, karavan, çadır v.b. yerleştirilmesi yasaktır" uyarı tabelaları koydu, çöp konteynerleri yerleştirdi ve haftalık temizlik çalışması başlattı. Ancak belediyenin çabası, günlük kullanım sonrası ortaya çıkan kirliliği önlemekte yetersiz kalıyor.

Zaman zaman dalgaların sahile ulaşması nedeniyle bazı çöplerin denize karıştığı gözlemlenirken, uzmanların plastiklerin denize karışması nedeniyle deniz canlılarının yaşadığı zorluklara yönelik uyarıları akla geldi.