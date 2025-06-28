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Fiyatları duyan çıldırdı, izdiham yaşandı! İndirim aşkına hastanelik oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İndirim, Hastane, Kalabalık, Trafik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde vatandaşlar, açılışa özel tüm ürünlerini 100 TL’den satacağını duyuran bir mağazaya akın etti. Mağaza önünde izdiham yaşanırken bazı vatandaşlar fenalaştı. Şahıslar hastaneye kaldırılırken, ürünlerin tükendiği mağaza öğleden sonra kapatıldı. 

Başakşehir'de bir zücaciye mağazası açılışa özel tüm ürünlerini 100 TL’den satacağını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi açılış için mağaza önüne akın etti.

FENALAŞANLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Mağaza önünde oluşan kalabalık nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar fenalaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Muhtemel bir acil duruma karşı mağaza önünde gün boyunca ambulans hazır bekletildi.

Fiyatları duyan çıldırdı, izdiham yaşandı! İndirim aşkına hastanelik oldular - 1. Resim

Aynı cadde üzerinde bulunan ve durumu fırsata çevirmek isteyen diğer mağazalar da indirim kampanyaları başlatınca kalabalık daha da arttı. Kalabalık nedeniyle cadde zaman zaman trafiğe tamamen kapandı. O anlar ise havadan da görüntülendi. Öte yandan mağaza yönetimi, öğleden sonra yeterli ürünlerinin kalmadığını belirterek mağazayı kapatma kararı aldı.

Fiyatları duyan çıldırdı, izdiham yaşandı! İndirim aşkına hastanelik oldular - 2. Resim

"DEVLETİMİN 10 AMBULANSI, 20 POLİS ARACI BURADA BEKLİYOR"

Gerçekleşen izdihamla alakalı konuşan vatandaşlardan Bilal Temur, "Biz burada oturduğumuz için tam 10 saattir buradayız. Açılış yapabilir tamam buna bir şey demiyorum ama 92 yaşında bir teyze gördüm, burada ona rağmen hala içeriye girmeye çalışıyorlar. İzdiham yaşandı. Bir kişi para kazanacak diye devletimin, milletimin 10 ambulansı, 20 tane polis aracı burada bekliyor. Belki ihtiyacı olan başka insanlar olacak bu ambulansların burada ne işi var anlamış değilim" şeklinde konuştu.

Fiyatları duyan çıldırdı, izdiham yaşandı! İndirim aşkına hastanelik oldular - 3. Resim

Dükkan çalışanı Emrehan Özdemir ise yaşanılan durumla alakalı, "Bizim açılışımız vardı. Bir yoğunluktan dolayı sıkıntı oldu ama talep çok olunca sıkıntı oldu. İzdiham yaşandı ve ezilme oldu hala yoğunluk yaşanıyor ama şu an kapalıyız. Sadece içerideki müşterilerin çıkmasını bekliyoruz, mağazayı kapattık" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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