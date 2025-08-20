Antalya'da şaşırtan olay! Rus turistten Türk çalışana iş teklifi... Önerdiği maaş şaşkına çevirdi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

Antalya'da ismi açıklanmayan bir otelde konaklayan Rus turistin Türk çalışana yaptığı iş teklifi hem otel personelini hem de çevredekileri şaşkına çevirdi.

İlgili Haber Antalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!

GENEL MÜDÜRLÜK TEKLİF ETTİ

Sunulan hizmetten çok memnun kalan turist, Türk çalışana Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti.

AYLIK 4 BİN EURO MAAŞ

Turistin, bu görev karşılığında çalışana ayda 4 bin euro maaş teklif ettiği görüldü. İş teklifinin ardından çalışanın teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Turistin teklifinin ne kadar ciddi olduğu ve sonraki adımlarda nasıl bir süreç işleyeceği ise henüz bilinmiyor.