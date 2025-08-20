Antalya'da şaşırtan olay! Rus turistten Türk çalışana iş teklifi... Önerdiği maaş şaşkına çevirdi
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Antalya'da bir Rus turistin hizmetten memnun kalması sonrası bir Türk çalışana yaptığı iş teklifi sosyal medyada gündem oldu. Turistin, Türk çalışana otelinde genel müdürlük pozisyonu ve 4 bin euro maaş (Yaklaşık 191 bin TL) önerdiği görüldü.
Antalya'da ismi açıklanmayan bir otelde konaklayan Rus turistin Türk çalışana yaptığı iş teklifi hem otel personelini hem de çevredekileri şaşkına çevirdi.
GENEL MÜDÜRLÜK TEKLİF ETTİ
Sunulan hizmetten çok memnun kalan turist, Türk çalışana Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti.
AYLIK 4 BİN EURO MAAŞ
Turistin, bu görev karşılığında çalışana ayda 4 bin euro maaş teklif ettiği görüldü. İş teklifinin ardından çalışanın teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Turistin teklifinin ne kadar ciddi olduğu ve sonraki adımlarda nasıl bir süreç işleyeceği ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci