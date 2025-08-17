Antalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"

Antalya Havalimanı'nda 16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık. Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.