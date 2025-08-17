Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!

Antalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya Havalimanı bir günde 230 bin yolcu ağırladı. Haberi duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"

Antalya Havalimanı'nda 16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık. Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

