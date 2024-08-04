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Antalya Havalimanı, dış hatlar günlük yolcu sayısında rekor kırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya Havalimanı, dış hatlar günlük yolcu sayısında rekor kırıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'nda 3 Ağustos günü tüm zamanların dış hat yolcu rekorunun kırıldığını duyurdu. Ersoy, "Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı.

3 GÜNDE 280 BİN TURİST AĞIRLADIK

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'na dün gelen yolcu sayısında rekor kırıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihi, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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