Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü

Hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Ünitede tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.

Hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü - 1. Resim

TAHLİYE ETTİLER

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Günsür yıllar sonra televizyona dönüyor! Partneri dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrumlu turizmcilerinden sosyal medya algısına sert tepki: "Bodrum'u karalamak haksızlıktır" - GüncelBodrum hakkındaki 'pahalı' algısına tepkiManisa'da korkunç olay! Tarlasını sulamak isterken feci şekilde can verdi - GüncelTarlasını sulamak isterken feci şekilde can verdiİsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tepki çeken paylaşım! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi - GüncelTürkiye'den tepkiler peş peşe geldiYarın başlıyor! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapalı olacak - GüncelYarın başlıyor! 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak12 bin yıllık mezardaki “kadın şaman” mı? Çemka Höyük’teki̇ keşif dünyanın gündeminde - Güncel12 bin yıllık mezardaki “kadın şaman” mı? Çemka Höyük’teki̇ keşif dünyanın gündemindeSeçil Erzan'a bir dava daha! İki ismi önce dolandırdı sonra dolandırıldı - GüncelSeçil Erzan'a bir dava daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...