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Şarjda bırakılan telefon, ambalaj fabrikasını küle çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler tüm fabrikayı sararken, fabrika kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, sıcakta kalınca aşırı ısınma nedeniyle patladı.

TAMAMEN KULANILAMAZ HALE GELDİ

Telefondan çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale yapıldı.

Şarjda bırakılan telefon, ambalaj fabrikasını küle çevirdi - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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