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Deniz sefası acı bitti! 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan 2'si hayatını kaybetti.

Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

ÇIRPINIRKEN FARK EDİLDİLER

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Deniz sefası acı bitti! 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti - 1. Resim

2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınanlardan 2'si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Diğer 3 şahsında hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Deniz sefası acı bitti! 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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