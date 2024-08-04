Deniz sefası acı bitti! 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan 2'si hayatını kaybetti.

Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

ÇIRPINIRKEN FARK EDİLDİLER

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınanlardan 2'si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Diğer 3 şahsında hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.