Müşteri gibi girdi, yüzlerce yıllık tarihi kurardı! Antalya'da mimarın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Eski kapıların 30 ile 40 bin lira arasında satıldığını gören restorasyon uzmanı Cemil Karabayram eserleri görüntüleyip sosyal medya üzerinden ihbarda bulundu.

Antalya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü talimatıyla, jandarma nezaretinde atölyeye giden Side Müzesi yetkilileri, yaşlı eserlerin müzeye naklini gerçekleştirdi.

Antalya'nın Akseki ilçesi Sarıhacılar Mahallesi ve İbradı'nın Ormana Mahallesindeki ‘tarihi düğmeli evlerdeki antika değeri taşıyan işlemeli kapı, pencere ve ahşap oymaların sahiplerince sökülerek, bu mekanda satılması ile ticarete döken işyerine Jandarma ve Side Müze Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon ile onlarca arkeolojik eserlere el konuldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya-Manavgat karayolu üzerinde bir iş yerinde Akseki'nin tarihi Sarıhacılar mahallesi ve İbradı'nın Ormana mahallesinde bulunan tarihi düğmeli evlerden sökülen, kapıların, pencerelerin, iç malzemelerin ticarete dökülüp satıldığı tespit edilen iş yerinde yapılan incelemede Side Müze Müdürlüğü eserlerin incelemeye alınmasına karar verdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından toplanan eski kapı ve taşlar, bilirkişi incelemesi için müzeye götürüldü. El konulan eserler Side Müze Müdürlüğüne nakledildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"İÇERİYE BİR ZİYARETÇİ, MÜŞTERİ GİBİ GİRDİM"

Geçmiş dönemin Röleve Anıtlar Müdürü ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürlüğü yapan Koruma ve Restorasyon Uzmanı Mimar Cemil Karabayram, Antalya-Manavgat karayolu üzerinde bir iş yerinde tarihi eserlerin sökülerek satıldığı ihbarı aldığını ve iş yerine giderek Akseki ve İbradı bölgelerinden ve başka yerlerden getirilerek satıldığını belirtti.

İşyerindeki tarihi eserleri tek tek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Karabayram sosyal medya üzerinden yaptığı konuşma ile açık ihbarda bulundu.

Karabayram, "Şu anda Antalya-Manavgat yol güzergahı üzerinde bir iş yerini ziyaret ettim. Tarafıma bir ihbar ulaştı; bu ihbarda, Akseki bölgesinden İbradı ve Sarıhacılar'dan tarihi yapılardan sökülen kapı, pencere ve iç malzemelerin ticareti yapıldığı belirtiliyordu. İçeriye bir ziyaretçi, müşteri gibi girdim. Bunu yapanları affetmenin mümkün olmadığını düşünüyorum; tabi kendilerine söylemedim, güler bir yüzle dolaştım ama içim kan ağladı. Tarihin böylesine yok edilmesi, bölgemizdeki eserlerin yağmalanması, tarihi yapıların yıkılarak ticarete konu edilmesini şiddetle kınıyorum. Özellikle belirtmek istiyorum: Tarih hepimizin. Bu tarihi emanetleri ve içindeki küçük objeleri kendi menfaatleri için ticaret amaçlı kullanan kişilere sesleniyorum; başta Antalya Cumhuriyet Savcılığı ve Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu olmak üzere ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Bu bölgelerden çalınan tarihi yapıların içinden çıkarılan ve kültürümüzü hiçe sayan bu kişilerden hesap sorun, gerekli işlemleri yapın ve yargıya teslim edin. Elimde birçok görsel ve video var; bunları kamuoyuna sunacağım. Lütfen izleyin ve bunu bir ihbar olarak kabul edin. Antalya'nın tarihi, Türkiye'nin tarihidir ve bu tarih ilelebet yaşatılmalıdır. Osmanlı'nın izlerini taşıyan değerli objeleri geleceğe taşımak, hepimizin en önemli görevidir.

İhbar üzerine Antalya valiliği talimatıyla Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, parçaların tespiti için çalışma başlatırken alınan malzemeler jandarma eşliğinde müsadere edilerek Side Müze Müdürlüğü'ne getirildi. Eserlerin tespiti çalışmaları devam ederken konuyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Akseki'nin 800 yıl önce kurulan Sarıhacılar köyü, Osmanlı mimarisi tarzında yapılan yaklaşık 400 yıllık düğmeli evleri, tarihi camisi ve İpek Yolu ile turistlerin ilgisini çekiyor. Mimarisiyle dikkat çeken köy, 2007 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca, ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescil edildi. Bir çok düğmeli evler ise restore edilerek turizme kazandırıldı.