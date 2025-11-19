2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında A Milli Takım, İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sonra İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin, hakeme yaptığı hareket geceye damgasını vurdu. 64 yaşındaki çalıştırıcı, tepkiler üzerine açıklama yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 13 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Milli takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için Mart 2026'da play-off turunda mücadele edecek.

FUENTA'YI ÇILGINA ÇEVİREN POZİSYON

Sevilla'da oynanan mücadelenin son dakikasında yaşanan pozisyon geceye damga vurdu. Golün ofsayta takılması İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'yi adeta çileden çıkarttı. İspanyollar, ofsayttan önce faul olduğunu iddia etti. İptal kararı sonrası kenar yönetimi ile hakemler arasında gerginlik yaşandı.





Luis de la Fuente, maçtan sonra yardımcı hakemin elini sıkmayı reddetti

HAKEMİN ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ

Bitiş düdüğünün ardından tecrübeli teknik adamın yaptığı hareket çok konuşuldu. 90 dakikanın ardından hakemlerin yanına koşan Fuente, yoğun itirazlarda bulundu. Bu esnada yardımcı hakem elini uzatarak İspanyol çalıştırıcının yanına geldi. Ancak Fuente, hakemin elini sıkmadı ve tepkisini gösterdi. İspanyol basını, bu davranışı manşetlerine taşıdı.

"FARKINA VARMADIM"

Basın toplantısında kendisine konuyla alakalı soru yöneltilen Luis de la Fuente, olayın kasıtlı olmadığını belirterek, "Farkına varmadım. Yanından geçip gittim. Oyunculara odaklanmıştım, başka bir oyuncuya selam verdim ve fark etmedim" ifadelerini kullandı.

ERENAY KOÇKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası