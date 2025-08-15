'Kimse bizi karalayamaz' dedi, isyan etti! Tarihi eser sattığı söylenen işletme sahibinden cevap geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir dekorasyon ve mobilya imalat atölyesinde, Roma dönemine ait mermer sütun başlıkları ile 300-400 yıllık Osmanlı evlerinden sökülmüş ahşap kapı, pencere ve iç malzemelerin satıldığı tespit edildi.

İhbar üzerine harekete geçen Side Müzesi ve jandarma ekipleri, eserleri inceleyerek müzeye nakletti.

Akseki’nin Sarıhacılar Mahallesi ve İbradı’nın Ormana Mahallesi’ndeki tarihi düğmeli evlerden çıkarılan ürünler, atölyede satışa sunuluyordu.

Restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, eski kapıların 30-40 bin lira arasında satışa sunulduğunu görüp sosyal medyadan ihbarda bulundu.

Antalya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü talimatıyla jandarma nezaretinde yapılan operasyon sonucunda onlarca eser müzeye teslim edildi.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş yeri sahibi Osman Kaplan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yaptığı açıklamada Kaplan şunları söyledi:

"Bundan yaklaşık 2-3 gün önce bir müşterimiz dükkânımıza geldi. Müşterimiz, antika ve eskitme tarzı ürünlere bakarken video çekmeye başladı. Bana, "Ben restorasyoncuyum, seninle ticaret yapmak istiyorum" dedi. Bazı ürünlerin resimlerini çekerken nereden geldiğini, nasıl alındığını ve fiyatlarını sormaya başladı. Bazı ürünler Akseki’de mal sahipleri tarafından eskiden sökülmüş düğmelerin bir parçasıydı. Bunun yanında mezatlardan aldığımız Niğde’den gelen dolaplar, eski kapılar ve 50-80 yıllık küçük objeler bulunuyordu. Bunları merakım nedeniyle sürekli alıp satıyorum, ancak müşterimiz restorasyon işi yaptığını ve bazı parçaları restorasyonda kullandığını söylediği için özellikle bunlarla ilgileniyordu"

SATILIK OLMAYAN TARİHİ TAŞLAR MÜZE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Dışarıda, personellerinin bulduğu ve 6 yıl öncesine dayanan bir taş olduğunu belirten Kaplan, "Müşteri bu taş için de "Bunu bana satar mısın? Kaç para istersin?" diye sordu. Ben, taşın satılık olmadığını, buradaki dükkânın maskotu olduğunu ve sürekli burada durduğunu, gelen-giden herkesin fotoğraf çektiğini belirttim. Bunların dışında, bir kısmı Sorgun’dan ve koruma altında olan taşlar da buradaydı bu taşlar yapılan inşaatlardan emanete bırakılmış ve tekrar asıl sahiplerine teslim edilecekti. Ancak bu vatandaş hakkımda suç duyurusunda bulundu. Müze ve jandarma ekipleri gelerek tarihi taşları inceledi ve biz de gerekli ifademizi vererek taşları müze ekiplerine teslim ettik" şeklinde konuştu.

"KİMSE BU ŞEKİLDE BİZİ KARALAYAMAZ"

İşletmedeki dolaplar ve restorasyonda kullandıkları malzemelerin her gün burada bulunduğunu belirten Kaplan, "İşim zaten restorasyon işi, buna rağmen hakkımda haksız suçlamalar, iftiralar ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar yapıldı. Biz de bu kişi ve yorum yapanlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunduk. Şu an işletmemizde tarihi eser niteliği taşıyan herhangi bir ürün yok. Bahçemizdeki taşın eski bir tarihi eser olduğu iddiası vardı, ancak biz bunu müze yetkililerine teslim ettik. Kimse bu şekilde bizi karalayamaz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız" ifadeleri kullandı.