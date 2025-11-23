Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

GAZZE VE UKRAYNA KONUSU

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmede, Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirterek kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşının adil, kalıcı barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini belirtti

Erdoğan görüşmede ayrıca, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN, MELONİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİNGAPUR BAŞBAKANI WONG İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin gerçekleştirildiği Johannesburg kentindeki ikili temasları kapsamında, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü.

ERDOĞAN'IN G20 KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük 20 ekonomisini buluşturan zirvede, küresel krizlerin nasıl aşılacağının formülünü verdi.

Erdoğan, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan “kimseyi geride bırakmama” taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hâlâ aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekti. Erdoğan, 2024 yılında yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025’te yüzde 17’lere varan düşüşleri görmesinin beklendiğini belirterek bu durumun Afrika kıtası için çok büyük kayıplara işaret ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere hitap ettiği konuşmasında, karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına aldığının altını çizdi.

Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoru iken kriz sonrası dönemde tablonun köklü biçimde değiştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı “Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası iş birliğine yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

BATIKAN ALTAŞ

