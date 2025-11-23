Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Union SG ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA 25 Kasım Salı günü RAMS Park’ta oynanacak mücadelede düdüğü İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez’e emanet etti.

Sarı-kırmızılıların Avrupa’daki önemli sınavında görev alacak olan tecrübeli hakemin kariyeri ve geçmişi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maria Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor.

MARİA SANCHEZ KİMDİR?

Jose Maria Sanchez Martinez, La Liga’da uzun yıllardır görev alan deneyimli bir İspanyol hakemdir. FIFA kokartına sahip olan ve UEFA’nın elit kategori listesinde bulunan Sanchez, uluslararası arenada birçok yüksek tempolu karşılaşmada görev aldı.

Kariyerine 2000 yılında başlayan Sanchez, kısa süre içinde İspanya alt liglerinden yükselerek üst seviyeye çıkmış, ardından Avrupa kupalarında düzenli şekilde görevlendirilmeye başlamıştır.

MARİA SANCHEZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

3 Ekim 1983’te İspanya’nın Murcia bölgesindeki Lorca şehrinde doğan Jose Maria Sanchez Martinez, 42 yaşında. Hakemliğin yanı sıra ekonomi eğitimi alarak bankacılık sektöründe de çalışmıştır. Tecrübeli hakem, 2015’ten bu yana La Liga’da düzenli olarak görev yapmakta, 2017’den beri de FIFA hakemleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY - UNİON SG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union SG’yi konuk edecek. Mücadele 25 Kasım Salı günü saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak.





BETÜL TOKKAN

