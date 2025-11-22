Yeni nesil çeteler, tas kafa tıraşlarıyla dikkat çeken çocuk üyeleri, silah, lüks hayat ve kaba güç videolarıyla sosyal medyada gösteri yapıyorlar. “Riski düşük, getirisi yüksek eleman” gördükleri 18 yaş altı gençleri internetten devşiriyorlar.

GAMZE ERDOĞAN - Yeni nesil çete yapılanmaları ülke gündeminden düşmüyor. Adeta sosyal medya fenomeni gibi takılan suç örgütü liderleri, sosyal medyadan lüks hayat, güç ve para paylaşımları yaparak gençleri kendi ağına çekiyor. Özellikle yoksul ailelerin çocukları, kolay yoldan zengin olmak için bu sahte dünyaya aldanarak şebekelerin kucağına düşüyor. Çeteler de cezai yaptırımları daha düşük olması sebebiyle 15-18 yaş arasındakileri tercih ediyor ve onları ‘riski az, getirisi yüksek’ eleman olarak görüyor. ‘En hızlı şekillenen ve en kolay yönlendirilebilen’ kitle diye tanımlandırılan bu yaş grubu, motosikletle uyuşturucu kuryeliği, gözcülük, dükkân ve adam kurşunlama gibi görevlerde kullanılıyor.

TIKTOK ÜZERİNDEN TEHDİT...

Bu çocuklara genellikle TikTok, Instagram ve Telegram üzerinden ulaşılıyor. En büyük örneklerinden biri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’da çökertilen ‘Taşlar’ suç örgütü... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, çetenin başka suç örgütleriyle girdiği çatışmaları adeta bir gösteri gibi canlı olarak yayınladığı bilgisi yer aldı.

Taşlar’ın elebaşı Ramazan Taş’ın, Daltonlar suç örgütünün lideri Berat Can Gökdemir’e (Can Dalton) TikTok aracılığıyla tehdit mesajları yolladığı belirtildi. İddianamede mağdur sıfatıyla ismi geçen fenomen Murat Övünç, örgüt mensupları Ömer Taş ve Medeni Durak’ın kendisini öldürmek istediğini, iş yerlerinin yağmalandığını aktardı.

Bunların yanı sıra Gökdemir’in doğum günü, Türkiye, Rusya ve Afganistan dahil 11 ülkede uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılarak kutlandı, bu anlara ait videolar paylaşıldı. Casperlar çetesinin de internetten tetikçi pazarlığı yaptığı görüldü. Ankara’da kız kardeşini korumak için girdiği kavgada öldürülen Hakan Çakır’ın faillerinin cezaevinden “Belki kral olamadık ama kralını da tanımadık” yazılı paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

SAÇ MODELLERİ ELE VERİYOR

Çeteler tas kafa tıraşı, keskin sakal modelleri ve markalı spor giyimleriyle de kendilerine bir imaj çiziyor. Beratcan Gökdemir’in bu saç modelini kullandığı biliniyor. Türkiye’de bu konu uzun zamandır tartışılırken Orta Amerika ülkesi El Salvador, ağustos ayında tas kafa saç tıraşını yasakladı. El Salvador’da bu model, ‘gangster kültürü’ ile ilişkilendiriliyor.

GAMZE ERDOGAN

