Yeni haftada hava nasıl olacak? Bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Yurt genelinde parçalı ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Muğla, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olacak. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 3-5 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurt genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde düşecek; uzmanlar ise kuraklık riskine dikkat çekerek kışın sert geçmeyeceğini öngörüyor.
- Yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
- Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
- Batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak.
- Meteoroloji Uzmanı, kuraklık riskine dikkat çekerek kışın sert geçmeyeceği yorumunda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
"KIŞ SERT GEÇMEYECEK"
Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel ise kuraklık riskine dikkat çekip şunları söyledi:
"Uzun vadeli tahminlerde yurt genelinde yağış yok. Havada da nem yok. Bizim ülkemiz ve çevremizdeki ülkelerde kuraklık hakim.
Kasım ayının tamamında pastırma yazı yaşandı. Şile'de dün sıcaklık 27 derece ölçüldü. Yağışlar az. Yarın biraz yağmur yağabilir.
Kışın sert geçeceği ile ilgili ciddi bir emare yok. Çok sert falan geçmeyecek, mevsim normallerinde geçirirsek şanslıyız, benim yorumu bu"