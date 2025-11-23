Yurt genelinde parçalı ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Muğla, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde ise pus ve sis etkili olacak. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 3-5 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!

Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"KIŞ SERT GEÇMEYECEK"

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel ise kuraklık riskine dikkat çekip şunları söyledi:

"Uzun vadeli tahminlerde yurt genelinde yağış yok. Havada da nem yok. Bizim ülkemiz ve çevremizdeki ülkelerde kuraklık hakim.

Kasım ayının tamamında pastırma yazı yaşandı. Şile'de dün sıcaklık 27 derece ölçüldü. Yağışlar az. Yarın biraz yağmur yağabilir.

Kışın sert geçeceği ile ilgili ciddi bir emare yok. Çok sert falan geçmeyecek, mevsim normallerinde geçirirsek şanslıyız, benim yorumu bu"

ÇAĞLA ÇAĞLAR

