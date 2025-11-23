ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 23 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 100 bin TL değerindeki “Kanada'nın resmi para birimi hangisidir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Kanada Çınarı, Kanada Frangı, Kanada Sterlini ve Kanada Doları yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

KANADA'NIN RESMİ PARA BİRİMİ HANGİSİDİR?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Kanada Çınarı

B. Kanada Frangı

C. Kanada Sterlini

D. Kanada Doları

Cevap "D" şıkkı Kanada Doları'dır.

