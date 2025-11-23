ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 23 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 200 bin TL değerindeki “'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' atasözüne göre hangisi kaybolmaz?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında çıngıraklı koyun, çıngıraklı yılan, çıngıraklı deve ve çıngıraklı köpek yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 23 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara sorulan sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki “'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' atasözüne göre hangisi kaybolmaz?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, 'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' atasözüne göre hangisi kaybolmaz? Şıklar arasında çıngıraklı koyun, çıngıraklı yılan, çıngıraklı deve ve çıngıraklı köpek yer alıyor.

'NEREDE OLSA VARLIĞINI GÖSTEREN KİMSE UNUTULMAZ' ATASÖZÜNE GÖRE HANGİSİ KAYBOLMAZ?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Çıngıraklı koyun

B. Çıngıraklı yılan

C. Çıngıraklı deve

D. Çıngıraklı köpek

Cevap "C" şıkkı çıngıraklı devedir.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası