ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacıya 100 bin TL değerindeki “Hangi kıtada doğan ilk insanın kim olduğu bilinmektedir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Amerika, Afrika, Avustralya ve Antarktika yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayınlanan bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki “Hangi kıtada doğan ilk insanın kim olduğu bilinmektedir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Hangi kıtada doğan ilk insanın kim olduğu bilinmektedir? Şıklar arasında Amerika, Afrika, Avustralya ve Antarktika yer alıyor.

HANGİ KITADA DOĞAN İLK İNSANIN KİM OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR?

Hangi kıtada doğan ilk insanın kim olduğu bilinmektedir? Amerika mı, Afrika mı, Avustralya mı, Antarktika mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Amerika

B. Afrika

C. Avustralya

D. Antarktika

Cevap "D" şıkkı kılıç Antarktika'dır.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası