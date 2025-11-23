Kütahya’da arsa meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Dayı, yeğenini bacağından vurdu; yaralı genç ameliyata alınırken olay yerinden kaçan zanlı biri kısa sürede yakalandı.

Olay, Okmeydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D. ile yeğeni A.G. arasında arsa meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü öfkeli dayı, yeğenini silahla bacağından vurdu.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralanan A.G. kendi aracıyla gittiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınırken olay yerinde dayının yanında bulunan K.D, dayı İ.D. ile birlikte olay yerinden kaçtı. Yaralı yeğen A.G'nin hastanede verdiği ilk ifadesinde, arsa meselesi yüzünden konuşurken tartışmanın başladığı ve dayısı tarafından vurulduğunu belirttiği öğrenildi. Kaçan K.D., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SEVDA KİLİÇ

