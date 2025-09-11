Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevap

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanan 1174. bölüm büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmayan yöneltilen sorular dikkat çekti.

Programın bu bölümünde yarışmacıya yöneltilen “Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? Şıklar arasında sırasıyla eli hafif, eli kara, eli çabuk ve eli açık yer alıyor.

HANGİSİ TDK SÖZLÜKLERİNDE TANIMI OLAN BİR İFADE DEĞİLDİR?

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? Eli hafif mi, eli kara mı, eli çabuk mı, eli açık mı? Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen o sorunun cevabı şu şekilde:

A. Eli hafif

B. Eli kara

C. Eli çabuk

D. Eli açık

Sorunun doğru cevabı ‘B’ şıkkı eli karadır.