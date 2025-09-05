Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtibariyle mi itibarıyla mı: TDK'ya göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe’de sıkça karıştırılan 'itibariyle/itibarıyla' kelimesinin doğru imlası merak ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerine bakılarak, "İtibariyle mi itibarıyla mı?" sorusuna cevap aranıyor. Peki, kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelimeler, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirlediği imla ölçülerine göre yazılıyor. Ancak bazı kelimelerin yazılışı vatandaşlar tarafından tartışma konusu olabiliyor. Bunların başında "itibariyle/itibarıyla" kelimesi geliyor.

İtibariyle/itibarıyla kelimesinin doğru kullanımı sık sık karıştırılıyor. "İtibariyle mi itibarıyla mı: TDK'ya göre doğru yazılışı nedir?" sorusu Google aramalarında öne çıkıyor.

İTİBARİYLE Mİ İTİBARIYLA MI?

"İtibarıyla" kelimesi, belirli bir zaman dilimini, ölçütü veya durumu ifade etmek için kullanılır. Zarf olan bu kelimenin kullanım şekilleri şöyledir:

  1. Söylenen zamanın öncesini kastederek:
    Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüksek çıktı.

  2. Belirlenmiş olan tarihten sonra, o tarihi başlangıç sayarak:
    25 Ekim itibarıyla başvurular başlayacaktır.

  3. Bakımından:
    Kılık kıyafet itibarıyla bir dilenciden hiç farkı yoktur.

TDK'YA GÖRE DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "itibariyle/itibarıyla" kelimesinin doğru yazılışı "itibarıyla" şeklindedir. Kelimenin kökü olan itibar, "-ı" durum ekini alarak "itibarı" şekline dönüşür ve ardından "-yla/-ile" ekiyle birleşerek "itibarıyla" halini alır.

