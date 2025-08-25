Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şimdiden tezi yok TDK'da var mı? TDK'ya göre hangisi deyim değildir?

Şimdiden tezi yok TDK'da var mı? TDK'ya göre hangisi deyim değildir?

- Güncelleme:
Şimdiden tezi yok TDK&#039;da var mı? TDK&#039;ya göre hangisi deyim değildir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster’in 24 Ağustos 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacıya “TDK’ya göre hangisi deyim değildir?” sorusu yöneltildi. “Şimdiden tezi yok” ifadesinin deyim olup olmadığı merak edildi. Peki, şimdiden tezi yok TDK’da var mı? İşte sorunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 24 Ağustos 2025 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümü büyük bir ilgi gördü. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda, yarışmacıya yöneltilen "TDK'ya göre hangisi deyim değildir?" sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, şimdiden tezi yok TDK'da var mı? TDK'ya göre hangisi deyim değildir? 

Şimdiden tezi yok TDK'da var mı? TDK'ya göre hangisi deyim değildir? - 1. Resim

TDK'YA GÖRE HANGİSİ DEYİM DEĞİLDİR?

A-Şimdiden tezi yok

B-Bugünden tezi yok

C-Yarından tezi yok

D- Bu saatten tezi yok

D şıkkı olan "Bu saatten tezi yok", TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde yer almıyor. Yani "Bu saatten tezi yok" ifadesi deyim değildir. "Şimdiden tezi yok" ifadesi ise TDK'da deyim olarak yer alıyor.

Şimdiden tezi yok TDK'da var mı? TDK'ya göre hangisi deyim değildir? - 2. Resim
Kaynak: Türkiye Gazetesi

