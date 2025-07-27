Şu andan tezi yok! Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde geçen bir deyim değildir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2025 22:59 - Güncelleme: 27 Temmuz 2025 23:00 - Güncelleme:

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ATV ekranlarında yayınlan ve Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü yine dikkat çekti. Yarışmacıya 500.000 TL değerinde yöneltilen "Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde geçen bir deyim değildir?" sorusu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşam yayınlanan bölümü büyük bir ilgi gördü. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, yarışmacıya yöneltilen "Hangisi, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde geçen bir deyim değildir?" sorusunun cevabı hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri merak içinde bıraktırdı. ATV ekranlarında 20.00'da yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde, 50.000 TL değerindeki soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. HANGİSİ, TDK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ'NDE GEÇEN BİR DEYİM DEĞİLDİR? A) Şu andan tezi yok

B) Şimdiden tezi yok

C) Bugünden tezi yok

D) Yarından tezi yok A şıkkı olan Şu andan tezi yok, TDK deyimler sözlüğünde yer almayan tek ifadedir. Yani deyimler, "Şimdiden tezi yok, "Bugünden tezi yok" ve "Yarından tezi yok" TDK sözlüğünde geçmektedir. Şu andan tezi yok sorusu TDK deyimler sözlüğünde geçmediği için cevap A şıkkıdır. İlgili Haber Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin