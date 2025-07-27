Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2025 21:06 - Güncelleme: 27 Temmuz 2025 21:09 - Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster, Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Haber

27 Temmuz Pazar günü ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 116. bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Yarışmacıya yöneltilen soruların cevabı, izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle "Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?" sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler, arama motorlarında sorgulatmaya başladı. OKYANUSYA KITASININ TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK ÜLKESİ HANGİSİDİR? Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? sorusunda şıklar Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda ve Fiji vardır. Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi Avustralya'dır. Avustural'ya yaklaşık 7.692.00 km² yüzölçümüyle en büyük kıtaya sahiptir. Papau Gine 462. 840 km², Yeni Zelanda 268.00 km² gibi ülkeler daha küçüktür. İlgili Haber Shakhtar Donetsk muhabiri Daria Bondar kimdir, evli mi?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin