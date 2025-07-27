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Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster, Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 Temmuz Pazar günü ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 116. bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Yarışmacıya yöneltilen soruların cevabı, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle "Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?" sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler, arama motorlarında sorgulatmaya başladı. 

Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? - 1. Resim

OKYANUSYA KITASININ TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK ÜLKESİ HANGİSİDİR?

Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? sorusunda şıklar Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda ve Fiji vardır.

Okyanusya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi Avustralya'dır.  Avustural'ya yaklaşık 7.692.00 km² yüzölçümüyle en büyük kıtaya sahiptir. Papau Gine 462. 840 km², Yeni Zelanda 268.00 km² gibi ülkeler daha küçüktür.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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