Milyoner'de dikkat çeken anlar... 'Karaman' sorusu yarışmacıyı yaktı! Cevap açıklanınca donakaldı

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programında dikkat çeken bir an yaşandı.

Yarışmacı Sercan Sakallı, 300 bin TL değerindeki 10’uncu soruya kadar geldi.

YARIŞMACI KARARSIZ KALARAK ÇEKİLDİ

Soruda, “Hangisi Karaman’a komşu olan illerden biridir?” sorusu yöneltildi. Joker hakkı kalmayan Sakallı, kararsız kalarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

Ancak çekildikten sonra “A- Antalya” cevabını verdi. Doğru cevabın “Antalya” olduğunu öğrenen yarışmacı büyük üzüntü yaşadı. Sakallı, yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrıldı.