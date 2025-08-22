Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milyoner'de dikkat çeken anlar... 'Karaman' sorusu yarışmacıyı yaktı! Cevap açıklanınca donakaldı

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken anlar yaşandı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, yarışmacı Sercan Sakallı 500 bin TL değerindeki soruya yaklaşmışken aldığı karar gündem oldu.

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programında dikkat çeken bir an yaşandı.

Milyoner'de şaşırtan anlar... 'Karaman' sorusu yarışmacıyı yaktı! Cevap açıklanınca donakaldı - 1. Resim

Yarışmacı Sercan Sakallı, 300 bin TL değerindeki 10’uncu soruya kadar geldi.

Milyoner'de şaşırtan anlar... 'Karaman' sorusu yarışmacıyı yaktı! Cevap açıklanınca donakaldı - 2. Resim

YARIŞMACI KARARSIZ KALARAK ÇEKİLDİ

Soruda, “Hangisi Karaman’a komşu olan illerden biridir?” sorusu yöneltildi. Joker hakkı kalmayan Sakallı, kararsız kalarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

Milyoner'de şaşırtan anlar... 'Karaman' sorusu yarışmacıyı yaktı! Cevap açıklanınca donakaldı - 3. Resim

Ancak çekildikten sonra “A- Antalya” cevabını verdi. Doğru cevabın “Antalya” olduğunu öğrenen yarışmacı büyük üzüntü yaşadı. Sakallı, yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrıldı.

Milyoner'de şaşırtan anlar... 'Karaman' sorusu yarışmacıyı yaktı! Cevap açıklanınca donakaldı - 4. Resim

