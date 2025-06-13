Milyoner'de şaşırtan anlar: 1 milyon lira hayal oldu! O cevabı verdi, olanlar oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2025 09:35 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 09:42 - Güncelleme:

ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında dün akşam heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi İsmail Şanlı, 500 bin TL’lik soruya kadar ilerleyerek büyük ödüle bir adım kaldı. Tüm joker haklarını kullanan Şanlı, ne yazık ki yanlış cevap vererek 1 milyon TL’lik büyük ödülün eşiğinden döndü. Yarışmacı, geceyi 50 bin TL ödül kazanarak tamamladı.

ATV’nin fenomen bilgi yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster’, yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgili Haber Usta oyuncu Hüseyin Goncagül'den acı haber! Hayatını kaybetti Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada, başarılı performanslar geceye damga vurdu. YARIŞMADAN 50 BİN TL ÖDÜL İLE AYRILDI Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi İsmail Şanlı, bilgi ve cesaretiyle dikkat çekti. Soruları birer birer doğru cevaplayan Şanlı, ikinci barajı geçerek 500 bin TL değerindeki soruya ulaştı. Karşısına çıkan ‘Ahtapotlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?’ sorusunda, “3 beyni, 8 kolu, 9 midesi vardır” seçeneğini tercih etti. Ancak doğru cevap “3 kalbi, 8 kolu, 9 beyni vardır” olunca, yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı. Doğru cevabı bilemeyen Şanlı, 1 milyon TL’lik soruyu görme şansını kaçırdı ve yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız