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Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinden olay karar! Bilemediği soru herkesi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, alanıyla ilgili bir soruda zorlanınca telefon joker hakkını kullanarak hocasını aradı. Yarışmacının bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, ilginç anlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Programın son bölümüne katılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Luana Şeker, başarılı performansıyla dikkat çekerken, bölümüne dair bir soruda yaşadığı tereddüt izleyicileri şaşırttı.

Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinden olay karar! Bilemediği soru herkesi şaşırttı - 1. Resim

Yarışmanın 10 bin TL değerindeki dördüncü sorusunda, "Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?" sorusu yöneltildi. Hukuk öğrencisi olmasına rağmen sorudan emin olamayan Luana Şeker, telefon joker hakkını kullanmak istedi.

Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinden olay karar! Bilemediği soru herkesi şaşırttı - 2. Resim

"ÜZÜLDÜM JOKERİ KULLANDIĞIM İÇİN"

Joker hakkını üniversitedeki hukuk hocasından yana kullanan yarışmacı, bu tercihiyle hem stüdyoda hem sosyal medyada şaşkınlık oluşturdu. Hocasının verdiği doğru cevap olan "C- Fıkra" seçeneğiyle soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, jokerini kullanmış olmaktan dolayı üzgün olduğunu belirtti. “Üzüldüm jokeri kullandığım için. Hocam telefonu açana kadar sizinle konuşunca da emin oldum,” diyen Şeker, duygularını paylaştı.

Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinden olay karar! Bilemediği soru herkesi şaşırttı - 3. Resim

Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca ise yarışmacıyı sakinleştirerek, “Heyecan yapıyorsun. Dikkatli dinle ve oku,” şeklinde tavsiyede bulundu.

Kim Milyoner'de hukuk öğrencisinden olay karar! Bilemediği soru herkesi şaşırttı - 4. Resim

Hukuk sorusunu joker yardımıyla geçen Luana Şeker’in bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yarışmada performansını sürdüren yarışmacı, ikinci barajı da aşarak 100 bin TL ödül kazandı ve yarışmaya bu noktada veda etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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