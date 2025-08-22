Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü oyuncu Bige Önal’ı akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Bige Önal’ı akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Bige Önal’ı akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Sen Çal Kapımı’ dizisiyle tanınan oyuncu Bige Önal, akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Önal’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Bige Önal, “Martıların Efendisi”, “Tehlikeli Karım”, “Sen Çal Kapımı” ve “On Saniye” gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Ünlü oyuncu Bige Önal’ı akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Önal, tatil için bulunduğu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos’ta akrep sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Bige Önal’ı akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Oyuncuya ilk müdahale, meslektaşı ve yakın dostu Necip Memili tarafından hastaneye ulaştırılmasının ardından yapıldı.

Ünlü oyuncu Bige Önal’ı akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

Habertürk’ün haberine göre, tedavi altına alınan Bige Önal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, gerekli kontrollerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başakşehir elendi mi, Universitatea Craiova maçı kaç kaç bitti?"Teşkilattanım, AK Parti'denim" diyerek tehditler savurdu! Yalanı elinde patladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komedyen Emre Bulut 18 ayda 133 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı - MagazinÜnlü komedyen 18 ayda 133 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı‘Haraç’ suçlamasına sert savunma! Serbest bırakılan Ufuk Bayraktar soluğu sosyal medyada aldı - Magazin‘Haraç’ suçlamasına sert savunma"Asmalı Konak" yıldızları yıllar sonra tekrar bir arada! Paylaşımları gündem oldu - MagazinYıllar sonra tekrar bir araya geldiler! Paylaşımları gündem oldu“Hadise Haddini Bil” etiketi gündem oldu! Pozuna tepkiler çığ gibi… - Magazin“Hadise Haddini Bil” etiketi gündem oldu! Pozuna tepki yağdıOyuncu İbrahim Yıldız’ın annesi gözyaşlarıyla konuştu: Ben oğlumu ayağından tanıdım - MagazinAnnesi gözyaşlarıyla konuştu: Ben oğlumu ayağından tanıdımOturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı - MagazinOturma izni şoku! Japon YouTuber Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...