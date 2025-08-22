Ünlü oyuncu Bige Önal’ı akrep soktu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
‘Sen Çal Kapımı’ dizisiyle tanınan oyuncu Bige Önal, akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Önal’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.
Ünlü oyuncu Bige Önal, “Martıların Efendisi”, “Tehlikeli Karım”, “Sen Çal Kapımı” ve “On Saniye” gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
Önal, tatil için bulunduğu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos’ta akrep sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Oyuncuya ilk müdahale, meslektaşı ve yakın dostu Necip Memili tarafından hastaneye ulaştırılmasının ardından yapıldı.
Habertürk’ün haberine göre, tedavi altına alınan Bige Önal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, gerekli kontrollerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
