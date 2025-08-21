"Asmalı Konak" yıldızları yıllar sonra tekrar bir arada! Paylaşımları gündem oldu

Bir döneme damga vuran “Asmalı Konak” dizisi, 2000’li yılların başında ekrana geldiği dönemde geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.

2003 yılında final yapan dizinin oyuncuları, yıllar sonra sürpriz bir buluşmada bir araya geldi.

Dizide “Hayriye”yi canlandıran Goncagül Sunar, “Lale” rolündeki Aysun Metiner ve “Fatma” karakterini canlandıran Nihal Menzil, ekranların unutulmaz “Sümbül Karadağ”ı Selda Alkor’u evinde ziyaret etti.

Selda Alkor, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: "Sürpriz ziyaret, sürpriz buluşma... Resmen zamanı büktük ve çok özleşmişiz."