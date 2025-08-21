Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Asmalı Konak" yıldızları yıllar sonra tekrar bir arada! Paylaşımları gündem oldu

"Asmalı Konak" yıldızları yıllar sonra tekrar bir arada! Paylaşımları gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
2000’lerin başında büyük ilgi gören ve hafızalara kazınan “Asmalı Konak”ın oyuncu kadrosu yıllar sonra yeniden buluştu. O anlar sosyal medyada gündem olurken, paylaşımlarına yorum yağdı.

Bir döneme damga vuran “Asmalı Konak” dizisi, 2000’li yılların başında ekrana geldiği dönemde geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.

"Asmalı Konak" yıldızları yıllar sonra tekrar bir arada! Paylaşımları gündem oldu - 1. Resim

2003 yılında final yapan dizinin oyuncuları, yıllar sonra sürpriz bir buluşmada bir araya geldi.

"Asmalı Konak" yıldızları yıllar sonra tekrar bir arada! Paylaşımları gündem oldu - 2. Resim

Dizide “Hayriye”yi canlandıran Goncagül Sunar, “Lale” rolündeki Aysun Metiner ve “Fatma” karakterini canlandıran Nihal Menzil, ekranların unutulmaz “Sümbül Karadağ”ı Selda Alkor’u evinde ziyaret etti.

"Asmalı Konak" yıldızları yıllar sonra tekrar bir arada! Paylaşımları gündem oldu - 3. Resim

Selda Alkor, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: "Sürpriz ziyaret, sürpriz buluşma... Resmen zamanı büktük ve çok özleşmişiz."

