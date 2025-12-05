Fatih Terim için Çekya iddiası: Yardımcısı Hamza Hamzaoğlu açıkladı
Teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hamza Hamzaoğlu, Çekya Milli Takımı iddiaları hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.
- Pavel Nedved, Fatih Terim'i Çekya Milli Takımı için önermişti.
- Hamzaoğlu, Terim ile geçen sene Al Shabab'ta çalışmıştı.
- Fatih Terim, Al-Shabab'da 23 maçın başına çıktı. 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Ivan Hasek ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Çekya Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'i gündemine almıştı. Deneyimli çalıştırıcının Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu, söz konusu iddialar için açıklama yaptı.
"NEDVED BİZİ ÖNERDİ"
Radyospor'a konuşan Hamzaoğlu, bu saatten sonra Çekya ihtimalinin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü belirtti. 55 yaşındaki teknik adam, "Pavel Nedved ile geçen sene Fatih Terim ve ben Al Shabab'ta birlikte çalıştık. Çekya Milli Takım'ında hoca değişikliği olunca bizi önerdi sanırım. Ancak bu saatten sonra o konuda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.
MAÇ BAŞINA 1.74 PUAN ORTALAMASI
Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken; maç başına 1,74 puan ortalaması yakaladı.