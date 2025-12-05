Teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hamza Hamzaoğlu, Çekya Milli Takımı iddiaları hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ivan Hasek ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Çekya Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'i gündemine almıştı. Deneyimli çalıştırıcının Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu, söz konusu iddialar için açıklama yaptı.

Hamza Hamzaoğlu

"NEDVED BİZİ ÖNERDİ"

Radyospor'a konuşan Hamzaoğlu, bu saatten sonra Çekya ihtimalinin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü belirtti. 55 yaşındaki teknik adam, "Pavel Nedved ile geçen sene Fatih Terim ve ben Al Shabab'ta birlikte çalıştık. Çekya Milli Takım'ında hoca değişikliği olunca bizi önerdi sanırım. Ancak bu saatten sonra o konuda olumlu bir şey olacağını düşünmüyorum" dedi.

Paul Nedved

MAÇ BAŞINA 1.74 PUAN ORTALAMASI

Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken; maç başına 1,74 puan ortalaması yakaladı.

Fatih Terim son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalışltırdı

