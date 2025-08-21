Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı

Oturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Oturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır yaşadığı Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Enomoto, oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

2015’te değişim öğrencisi olarak Türkiye’ye gelen, ardından yüksek lisans için yeniden ülkeye dönerek yerleşen Japon YouTuber Yoshi Enomoto, 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye hayatını noktaladığını duyurdu.

Oturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı - 1. Resim

Çektiği videolarla sosyal medyada tanınan Enomoto, X hesabından yaptığı paylaşımda oturma izni başvurusunun reddedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Oturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı - 2. Resim

"TÜRKİYE'DEN AYRILMAK ZORUNDAYIM"

“7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey; sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hâlâ aşığım.

Oturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı - 3. Resim

Yaşasın Türkiye. 8 yıl üst üste oturma izni alsaydım süresiz oturum için başvuru yapabilecektim, bu benim en büyük hayalimdi. Şimdi 7 yılım boşa gitti. Yeni oturum alsam da yine sıfırdan başlayacak. Yine de başka yollarla burada kalmayı deneyeceğim, çünkü aşığım.”

 

 

