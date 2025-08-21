Oturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı
Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır yaşadığı Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Enomoto, oturma izni başvurusunun reddedildiğini açıkladı.
2015’te değişim öğrencisi olarak Türkiye’ye gelen, ardından yüksek lisans için yeniden ülkeye dönerek yerleşen Japon YouTuber Yoshi Enomoto, 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye hayatını noktaladığını duyurdu.
Çektiği videolarla sosyal medyada tanınan Enomoto, X hesabından yaptığı paylaşımda oturma izni başvurusunun reddedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"TÜRKİYE'DEN AYRILMAK ZORUNDAYIM"
“7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey; sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hâlâ aşığım.
Yaşasın Türkiye. 8 yıl üst üste oturma izni alsaydım süresiz oturum için başvuru yapabilecektim, bu benim en büyük hayalimdi. Şimdi 7 yılım boşa gitti. Yeni oturum alsam da yine sıfırdan başlayacak. Yine de başka yollarla burada kalmayı deneyeceğim, çünkü aşığım.”