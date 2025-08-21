Oturma izni şoku! Japon YouTuber Yoshi Enomoto Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı

2015’te değişim öğrencisi olarak Türkiye’ye gelen, ardından yüksek lisans için yeniden ülkeye dönerek yerleşen Japon YouTuber Yoshi Enomoto, 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye hayatını noktaladığını duyurdu.

Çektiği videolarla sosyal medyada tanınan Enomoto, X hesabından yaptığı paylaşımda oturma izni başvurusunun reddedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DEN AYRILMAK ZORUNDAYIM"

“7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey; sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hâlâ aşığım.

Yaşasın Türkiye. 8 yıl üst üste oturma izni alsaydım süresiz oturum için başvuru yapabilecektim, bu benim en büyük hayalimdi. Şimdi 7 yılım boşa gitti. Yeni oturum alsam da yine sıfırdan başlayacak. Yine de başka yollarla burada kalmayı deneyeceğim, çünkü aşığım.”