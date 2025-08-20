Tokyo diken üstünde: Rusya'nın nükleer kapasiteli Tu-95’leri savunma hattına girdi

ABD'nin Batı Pasifik'teki kilit müttefiklerinden Japonya, Salı günü Rusya’nın Japon Denizi üzerinde gerçekleştirdiği stratejik uçuşlar üzerine savaş uçaklarını havalandırdı.

Japonya Savunma Bakanlığı gelişmenin ardından "gerekli tüm önlemleri" aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise açıklamasında, hava-uzay kuvvetlerine ait uçakların uçuşlarını uluslararası hava sahası kurallarına "sıkı bir uyum" içinde gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

TU-95 BOMBARDIMAN UÇAKLARI, SAVAŞ JETLERİ EŞLİĞİNDE HAVALANDI

Japonya Savunma Bakanlığı'na göre, iki Rus Tu-95 stratejik bombardıman uçağı ile kimliği açıklanmayan iki savaş jeti, Rusya'nın doğusundan havalanarak Japon Denizi üzerinde güneydoğu yönünde uçtu. Uçuş, Japonya'nın batı kıyılarına yaklaşan bir rota izledi.

Tokyo yönetimi, bu uçuşların ülkenin hava savunma tanımlama bölgesine girdiğini duyurdu. Söz konusu bölge, Japonya tarafından ilan edilen ve egemen hava sahası dışında kalan bir güvenlik hattı olarak tanımlanıyor.

TU-95'LER NÜKLEER KAPASİTELİ: GEÇMİŞTE ÇİN İLE ORTAK DEVRİYE YAPMIŞTI

Rusya'nın uçuşta kullandığı Tu-95MS tipi bombardıman uçakları, altı ila 16 adet nükleer başlıklı seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu, bu uçakların geçmişte nükleer caydırıcılık amacıyla düzenlenen tatbikatlarda aktif görev aldığını duyurmuştu.

Kasım 2024'te Rusya, bu uçaklardan bazılarını Çin’e ait bombardıman uçaklarıyla birlikte Japon Denizi üzerinde gerçekleştirdiği ortak devriye görevinde kullanmıştı.

JAPONYA'NIN 2025 SAVUNMA KİTABI: RUS ASKERİ FAALİYETLERİ ARTIYOR

Japonya'nın resmi 2025 Savunma Beyaz Kitabı’nda, Rusya’nın bölgedeki askeri hareketliliğiyle ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

"Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürmenin yanı sıra Kuzey Topraklarını kapsayan bölgede yoğun askeri faaliyetler yürütmektedir. Rusya'nın ayrıca Çin ile birlikte uçak ve gemilerle ortak faaliyetlerde bulunduğu da gözlemlenmiştir."

“SINIRSIZ ORTAKLIK' ÇERÇEVESİNDE DENİZ VE HAVA HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Bu ayın başlarında Rusya ile Çin, Japonya kıyılarına yakın sularda "sınırsız ortaklık" stratejisi kapsamında ortak bir deniz devriyesi başlatmıştı. Japonya, bu askeri faaliyetlerin doğrudan ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Tokyo ile Moskova arasında, Rusya'nın Güney Kuril Adaları olarak adlandırdığı Kuzey Bölgeleri üzerinde süregelen bir toprak anlaşmazlığı bulunuyor.

NÜKLEER TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR: RUSYA CAYDIRICILIK GÜCÜNÜ SAHAYA SÜRDÜ

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun Mayıs ayında yayınladığı rapora göre, Rusya 2024 yılı boyunca birçok ağır bombardıman tatbikatı düzenledi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, Ekim ayında bazı Tu-95MS bombardıman uçaklarının Kremlin'in 'Stratejik Caydırıcı Kuvvetler tatbikatı' olarak adlandırdığı ve uçakların havadan fırlatılan seyir füzelerini ateşlediği tatbikat da dâhil olmak üzere, birçok ağır bombardıman tatbikatı gerçekleştirdi."

ORTAK HAVA DEVRİYELERİ SÜRECEK Mİ? GÖZLER MOSKOVA VE PEKİN'DE

Rusya ve Çin’in, Japonya kıyılarına yakın sularda nükleer kapasiteli uçaklarla yeni bir ortak hava devriyesi düzenleyip düzenlemeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak bölgede askeri koordinasyonun devam etmesi, Japonya'nın alarma geçmesine neden oldu.