Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde tartışma çıkaran anlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Ünlü rapçi BLOK3’ün konserinde dikkat çeken anlar yaşandı. Sahnede diz çökerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunan genç, beklediği karşılığı bulamadı. Kadın, el hareketleriyle “Hayır” cevabını verirken, genç ise yüzüğü uzatmaya devam etti.

Duruma müdahale eden BLOK3, seyirciden destek isteyerek “Benimle beraber evet diyeceksiniz” dedi.

YÜZÜK PARMAĞINA ZORLA TAKILDI

Bunun üzerine tüm salon “Evet, evet” diye tezahürat yaptı. Kadın mikrofonu alıp yeniden tepkisini göstermeye çalışsa da, eli tutulup yüzüğü parmağına zorla takıldı.

O anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, kadının iradesi dışında yüzüğün takılmasını eleştirirken, bazıları ise konserin unutulmaz bir anına şahitlik ettiklerini savundu.