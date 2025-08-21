Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde tartışma çıkaran anlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde tartışma çıkaran anlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Evlilik Teklifi, Tartışma, Konser, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü rapçi BLOK3’ün konserinde sahneye çıkan bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Ancak kadının olumsuz cevap vermesine rağmen gencin yüzüğü takmaya çalışması, sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Ünlü rapçi BLOK3’ün konserinde dikkat çeken anlar yaşandı. Sahnede diz çökerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunan genç, beklediği karşılığı bulamadı. Kadın, el hareketleriyle “Hayır” cevabını verirken, genç ise yüzüğü uzatmaya devam etti.

Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde tartışma çıkaran anlar! Sosyal medya ayağa kalktı - 1. Resim

Duruma müdahale eden BLOK3, seyirciden destek isteyerek “Benimle beraber evet diyeceksiniz” dedi.

Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde tartışma çıkaran anlar! Sosyal medya ayağa kalktı - 2. Resim

YÜZÜK PARMAĞINA ZORLA TAKILDI

Bunun üzerine tüm salon “Evet, evet” diye tezahürat yaptı. Kadın mikrofonu alıp yeniden tepkisini göstermeye çalışsa da, eli tutulup yüzüğü parmağına zorla takıldı.

Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde tartışma çıkaran anlar! Sosyal medya ayağa kalktı - 3. Resim

O anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, kadının iradesi dışında yüzüğün takılmasını eleştirirken, bazıları ise konserin unutulmaz bir anına şahitlik ettiklerini savundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHK açıkladı: Süper Lig'de haftanın hakemleriNijerya'da 7 köye silahlı saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 yıllık evlilikte kriz! Dilan Çıtak eşi Levent Dörter’i tek kalemde sildi - Magazin3 yıllık evlilikte kriz! Eşini tek kalemde sildiNehir Erdoğan ‘yaşlandın’ eleştirilerine sessiz kalmadı! Herkese tek tek cevap verdi - MagazinSon halini paylaştı, ‘yaşlandın’ eleştirisine sessiz kalmadı"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Pınar Altuğ mahkemenin yolunu tuttu - Magazin"Öldü" haberlerini görünce çok sinirlendi! Mahkemenin yolunu tuttuMahkemeden kötü haber! Wanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede - MagazinWanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti - MagazinBüyük sürpriz! Ünlü oyuncuyla başrolü paylaşacak: Artvin detayı dikkat çektiÜnlü oyuncu Ufuk Bayraktar restoran bastı... Yetmedi para istedi, ekipler harekete geçti! Tutuklama talebiyle sevk edildi - MagazinMekan bastı o da yetmedi haraç istedi
Sonraki Haber Yükleniyor...