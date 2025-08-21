3 yıllık evlilikte kriz! Dilan Çıtak eşi Levent Dörter’i tek kalemde sildi

Müzik kariyeri ve babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla sık sık konuşulan Dilan Çıtak, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü ismin eşiyle boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Uzun süreli bir ilişki sonrası hayatlarını birleştirme kararı alan Dilan Çıtak ve Levent Dörter, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

BABASI YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

O dönem baba kızın arası iyiydi ve İbrahim Tatlıses, hem nişan hem de düğünde Çıtak’ı yalnız bırakmamıştı. Tatlıses, kızına taktığı altın kemerle dikkatleri üzerine çekmişti.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI, İDDİALAR ALEVLENDİ

Daha önce evlilikleri hakkında ‘Evde ikimiz de birbirimizi dinliyoruz, mutlaka orta yolu buluyoruz’ diyen Dilan Çıtak’ın, eşinden kriz yaşadığı iddia edildi. Çıtak, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla taşındığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcının eşi Levent Dörter ile fotoğraflarını silmesi boşanma iddialarını daha da alevlendirdi.

SOYADINI DA SİLDİ

Evliliklerinde sorun olduğu konuşulan çiftin arasındaki tansiyon, soyadı değişikliğiyle iyice arttı. Dilan Çıtak, eşinin soyadı olan ‘Dörter’i Instagram hesabından kaldırdı.

Boşanma iddialarıyla gündeme gelen çiftten henüz bir açıklama gelmedi.