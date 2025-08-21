Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nehir Erdoğan 'yaşlandın' eleştirilerine sessiz kalmadı! Herkese tek tek cevap verdi

Nehir Erdoğan ‘yaşlandın’ eleştirilerine sessiz kalmadı! Herkese tek tek cevap verdi

- Güncelleme:
Bir zamanların sevilen dizisi Yabancı Damat’ta Nazlı karakterini oynayan Nehir Erdoğan, sosyal medyada kendisine yapılan “Yaşlanmışsın” eleştirilerine verdiği cevaplarla dikkat çekti.

‘Yabancı Damat’ dizisindeki Nazlı rolüyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, son olarak ‘Yasak Elma’ dizisinde yer aldıktan sonra uzun süre televizyonlardan uzak kaldı. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü oyuncu, son yaptığı paylaşımla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nehir Erdoğan ‘yaşlandın’ eleştirilerine sessiz kalmadı! Herkese tek tek cevap verdi - 1. Resim

45 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yeni bir fotoğrafına yer verdi. Paylaşımı kısa sürede dikkat çeken Erdoğan’ın karesi çok sayıda yorum aldı.

HERKESE TEK TEK CEVAP VERDİ 

Kullanıcılardan ‘Yıllar sana da iyi davranmamış’, ‘Çok yaşlanmışsın’, ‘Bambaşka biri olmuşsun, çok üzüldüm’, ‘Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen...' tarzında mesajlar geldi. 

Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen yorumlara tek tek cevap verdi. “Ne kadar yaşlanmış” yorumuna, “Çok mutluyum” cevabını veren Erdoğan,  “Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen...” yorumuna ise “Ah bu ben!” diyerek karşılık verdi.

Nehir Erdoğan ‘yaşlandın’ eleştirilerine sessiz kalmadı! Herkese tek tek cevap verdi - 2. Resim

BİRÇOK DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Nazlı Baklavacıoğlu karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nehir Erdoğan, ayrıca Estağfurullah Yokuşu (2003), Tatlı Bela Fadime (2007-2008), Ay Işığı (2008), Aşk Bir Hayal (2009-2011), Son (2012), Fi (2017), Benim Adım Melek (2019-2021), Sana Söz (2021) ve Yasak Elma (2023) gibi projelerde de rol aldı. Ünlü isim 2014 yılında Ahmet Sesigürgil ile evlendi ancak çift 2016 yılında boşandı. 

