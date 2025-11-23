Usta oyuncu Halil Ergün, katıldığı bir programda vasiyetinin evinin müzeye dönüştürülmesi olduğunu açıkladı. Sanatçı, Yaprak Dökümü dizisinin yayınlandığı döneme dair anılarını da paylaşarak "Sokakta yürüyemez hale gelmiştim" ifadelerini kullandı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Ali Rıza Bey' karakteriyle akıllarda yer eden usta oyuncu Halil Ergün, performansıyla büyük takdir toplamıştı.

Sinema ve tiyatro sahnelerinin duayeni olarak tanınan Halil Ergün, yakın zamanda Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber'de Yasemin Bozkur'tun sunduğu 'Yasemin’in Penceresi'ne konuk olan Ergün, dizinin final sahnesini canlandırmıştı.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Ergün, vasiyetini açıklayarak evinin müzeye dönüştürülmesini arzuladığını dile getirdi.

Usta oyuncu, evinin müze olmasıyla ilgili hayalinden bahsederken şunları ekledi:

“Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin, bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim.”

Yaprak Dökümü tekrarı en çok izlenen diziler kategorisinde üst sıralarda

"SOKAKTA YÜRÜYEMİYORDUM"

Yaprak Dökümü ile ilgili de açıklamada bulunan Ergün, o yılları şu sözlerle anlattı:

“Sokakta yürüyemeyen bir insan haline gelmiştim. Yaprak Dökümü gelince ilk ürktüm biraz sonrasında ikna ettiler beni. Halkın her kesimi oradan bir parça buldu, iyi ki oynamışız.”

Ergün, programda Yeşilçam dönemini anlatırken “Ben Yeşilçam’lıyım diyorum, sanat kokusu artık yok. Sanatçılık başka bir şey artist olmak başka bir şey” diye konuştu

ÇAĞLA ÇAĞLAR

