İstanbul yeni haftaya mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Kasım 2025 tarihli değerlendirmelerine göre şehir genelinde gün boyunca bulutlu bir hava etkili olacak.

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceği tahmin edilirken akşam ve gece saatlerinde yağışın kuvvetlenmesi öngörülüyor. Güney ve güneybatı yönlü lodosun zaman zaman 30-50 km/s hıza ulaşacağı belirtiliyor.

İstanbulda kar yağacak mı? 23-25 Kasım İstanbul Hava Durumu

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?



Şehrin tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre İstanbul genelinde bulutlanma artarken akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Meteoroloji verileri paylaştı! İşte en çok ve en az yağış alan iller

İstanbulda kar yağacak mı? 23-25 Kasım İstanbul Hava Durumu

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?



Gün içinde İstanbul'un genelinde bulutlu bir hava hakim olacak, ilerleyen saatlerde ise kuvvetlenen lodosla birlikte yağmur geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş olmadığından bugün için kar yağışı beklentisi yok. Yağışın akşam saatlerinde Avrupa Yakası’ndan başlayarak Anadolu Yakası’na doğru yayılması bekleniyor.

İstanbulda kar yağacak mı? 23-25 Kasım İstanbul Hava Durumu

23-25 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU



23 Kasım’da sıcaklık 20 derece civarında seyrederken akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterecek.

24 Kasım’da gökyüzünün büyük bölümünde yağış bulutları hakim olacak ve sıcaklık 15 dereceye kadar gerileyecek.

25 Kasım’da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Termometrelerin yeniden 17 derece seviyelerine çıkması tahmin ediliyor. Üç günlük periyotta yağış devam etmesi tahmin edilirken İstanbul’da kar beklentisi henüz bulunmuyor.





BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası