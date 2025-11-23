ALES oturumuna hazırlanırken adayların en çok merak ettiği konuların başında sınavda kalem ve silginin verilip verilmediği ile hangi eşyaların yasak olduğu geliyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav kuralları, bu yılki ALES oturumunda uygulanacak tüm detayları net şekilde ortaya koydu.

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES öncesinde sınav salonunda adaylara sağlanacak materyaller ve salona alınması yasak olan eşyalar araştırılıyor. Sınav güvenliği nedeniyle uygulanan bu kurallar, her ALES döneminde olduğu gibi bu yıl da büyük önem taşıyor.

ALES'TE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

ALES’te adaylara sınav başlamadan önce ÖSYM tarafından kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete verilir.

Adayların kendi kalemlerini, silgilerini veya kalemtıraşlarını getirmesi ise sınav yönetmeliğine göre yasak. Sadece şeffaf pet şişe içinde bandajsız su bulundurulmasına izin veriliyor.

ALES SINAVINDA NELER YASAK?

ALES salonuna çanta, cüzdan, cep telefonu, kol saati, kulaklık, Bluetooth cihazları ve her türlü elektronik eşyanın sokulması yasaktır. Takı olarak küpe, yüzük, bilezik, kolye gibi aksesuarların da salona alınmasına izin verilmez. Ayrıca güneş gözlüğü, cam eşya ve kart türü materyaller de yasak eşyalar arasında yer alıyor.

Adayların kendi kırtasiye malzemelerini getirmesi de yasaktır. Kalem, silgi, hesap makinesi, cetvel, pergel, kitap, sözlük, not defteri gibi materyaller sınava alınmaz. Sadece ÖSYM’nin verdiği malzeme kullanılabilir. Gıda ürünleri de salona sokulamaz, yalnızca bandajı çıkarılmış pet şişe içerisinde su kabul edilir.

