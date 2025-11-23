İhlas Haber Ajansı (İHA) • Hatay
Avrupa hayaliyle yola çıktılar, minibüs bagajında yakalandılar!
Hatay'da polis ekiplerinin çalışması neticesinde, Avrupa'ya gitmeye çalışan 9 göçmen yakalandı. Göçmenleri yurt dışı hayaliyle kaçıran organizatörse mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar sonucunda; 22 Kasım tarihinde Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan minibüs içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Olayla ilgili olarak organizatör yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
