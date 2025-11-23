Japonya’nın ilk kadın başbakanı Takaichi Sanae, G20 Zirvesi’nde tüm liderlerle yalnızca el sıkışırken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi görünce kural bozup sarıldı. Sert ve mesafeli tarzıyla bilinen Takaichi’nin bu beklenmedik jesti zirvenin en çok konuşulan anı oldu.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde “dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, iki gün süren yoğun gündemin ardından tamamlandı.

Zirvede iklim finansmanının artırılması, borç yükü altındaki ülkelere destek mekanizmalarının genişletilmesi, kalkınma fonlarına erişimin eşitlenmesi ve kritik maden gelirlerinin yerel ekonomilerde tutulması gibi başlıklar öne çıktı.

G-20'nin en çok konuşulan anı! Takaichi’nin hamlesi hem Meloni'yi hem zirveyi şaşırttı

ZİRVENİN EN DİKKAT ÇEKEN ANI

Ancak kapanış gününde yaşanan bir sahne, gündemi zirvenin teknik içeriğinden bir anda diplomasi kulislerine çevirdi. Japonya’nın ilk kadın başbakanı ve muhafazakâr duruşuyla tanınan Takaichi Sanae, salonda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi görür görmez protokol teamüllerinin dışına çıkarak sıcak bir hareket sergiledi.

Genellikle mesafeli tarzı, sert güvenlik politikaları ve “disiplinli lider” profiliyle bilinen Takaichi, bütün liderlerle yalnızca el sıkışarak tokalaştı. Ancak Meloni’ye doğru ilerlediği anda bir anda kollarını açtı ve İtalya Başbakanı’nı sarılarak karşıladı.

Kameraların kayıtta olduğu o saniyelerde, beklenmedik yakınlığa şaşıran Meloni’nin yüzündeki ifade dikkatlerden kaçmadı.

Gözlemcilere göre, zirvede en çok konuşulan bu kare, hem iki kadın lider arasındaki kişisel uyumun hem de Tokyo–Roma hattında yeni bir sayfa açılabileceğinin sembolik bir işareti olarak değerlendiriliyor.

MELONİ'DEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Öte yandan Meloni, sosyal medyasından o anlara dair bir fotoğrafı paylaşarak şunu yazdı:

"Bugün G20'de ilk defa Japonya Başbakanı ile görüştüm.

Sizinle tanışmak ve İtalya ile Japonya'yı birleştiren dostluk ruhunu yenilemek benim için büyük bir mutluluk"

