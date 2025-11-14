Günde "2 ila 4 saat uyuyorum" diyen Japonya Başbakanına tepkiler çığ gibi
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin "gecede yaklaşık 2 saat, en fazla 4 saat uyuduğunu" belirtmesi, ülkenin önde gelen sorunlardan biri olan "aşırı çalışmayı teşvik ettiği" gerekçesiyle eleştirilere neden oldu.
- Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, günde 2-4 saat uyuduğunu ve "iş-hayat dengesini kendim için bir kenara bırakacağım" diyerek yoğun çalışma temposunu ifade etti.
- Takaichi'nin bu açıklamaları, aşırı çalışmaya bağlı ölümlerin ("karoshi") yaygın olduğu Japonya'da, aşırı çalışmayı teşvik etmesi sebebiyle eleştirilmesine neden oldu.
- Başbakan, çalışanların çocuk bakımı ve boş zamanlarını dengeleyebilecekleri bir ortamın ideal olacağını belirtse de, fazla mesai üst sınırını uzatma planları tartışma oluşturuyor.
- Daha önce yaptığı "çalışacağım, çalışacağım" konuşması ve sabahın erken saatlerinde yaptığı toplantılar, eleştirileri artıran diğer faktörler oldu.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin yoğun çalışma temposu, ülkede tartışmaya yol açtı.
"GÜNDE 2 İLA 4 SAAT UYUYORUM"
Japonya’nın önde gelen sorunlardan biri olan aşırı çalışma konusunun ele alındığı bir yasama komitesi toplantısında kendi günlük rutini hakkında sorulan bir soruyu cevaplayan Takaichi, "Şu anda yaklaşık 2 saat uyuyorum, en fazla 4 saat. Bunun cildim için kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.
ÇALIŞANLARIN HAYATINDA 'DENGE' VURGUSU
Takaichi, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla fazla mesai üst sınırını uzatma konusundaki planlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta ise çalışanların ve işverenlerin farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bu konuda yapılacak muhtemel değişikliklerin çalışanların sağlığını güvence altına alacağının altını çizen Takaichi, "Gerçekten de insanların çocuk bakımı ve diğer sorumluluklarını kendi isteklerine göre doğru bir şekilde dengeleyebilecekleri ve çalışırken aynı zamanda boş zamanlarının tadını çıkarabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir ortam inşa edebilirsek, bu ideal olurdu" dedi.
BBC, Trump'ın olaylı belgeseli nedeniyle özür diledi! Tazminat talebi ise reddedildi
Oval Ofis'te gülümseten anlar: Trump çocuklarla şakalaşıp hediye dağıttı
ABD'li Bakan duyurdu! Trump talimatı verdi: "Güney Mızrağı Operasyonu" başlıyor
AŞIRI ÇALIŞMAYI TEŞVİK ETTİĞİ İÇİN ELEŞTİRİ YAĞIYOR
Geçtiğimiz ay Japonya’nın ilk kadın başbakanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "İş-hayat dengesi kavramını kendim için bir kenara bırakacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve çalışacağım" diyen Takaichi’nin, geçtiğimiz hafta ise bir meclis oturumuna hazırlık için saat 03.00’da kurmayları ile toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Takaichi’nin son açıklamaları, yoğun çalışma temposu sonucu ölümü ifade eden "karoshi" diye bir kavramın olduğu Japonya’da, aşırı çalışmayı teşvik ettiği yönünde eleştirilere neden oldu.