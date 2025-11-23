İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 mağlup etti ve en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda yer aldı.

Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 4-1 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan ve 36. dakikada Leandro Trossard'ın perdeyi açtığı maçta Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 41, 46 ve 76. dakikalarda Eberechi Eze attı.

Konuk takımın tek golü 55. dakikada Richarlison'dan geldi.

Premier Lig tarihinin hat trick yapan 400. futbolcusu olan 27 yaşındaki Eze, Kuzey Londra derbisinde de Ted Drake (Arsenal, Ekim 1934), Terry Dyson (Tottenham, Ağustos 1961) ve Alan Sunderland (Arsenal, Aralık 1978) ardından bu rekabette aynı başarıya ulaşan dördüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Lider Arsenal bu galibiyetin ardından puanını 29'a çıktı ve en yakın rakibi Chelsea'nin 6 puan önünde zirvede yer aldı. Tottenham Hotspur 18 puanda kaldı.

EMRAH TAŞÇI

