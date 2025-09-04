Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kenya'da kan donduran olay! Sığ mezarlardan 34 ceset çıkarıldı

Kenya'da kan donduran olay! Sığ mezarlardan 34 ceset çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kenya&#039;da kan donduran olay! Sığ mezarlardan 34 ceset çıkarıldı
Kenya, Cinayet, Ceset, Gözaltı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya polisi, Kilifi ilçesindeki sığ mezarlardan 34 cesedin çıkarıldığını doğrularken olaya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkilileri, bölgedeki sığ mezarlardan çıkarılan 34 ceset ve 102 insan kalıntısının kült bağlantılı cinayetlerle ilgili olduğunu ve olayla ilgili olarak 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis Şefi Douglas Kanja, gözaltına alınanlar arasından 4 kişinin, ölümlerle ilgili bir soruşturmanın ana hedefleri olarak görüldüğünü söyledi.

BİRÇOĞU YEREL HALKTAN DEĞİL

İlk bulgulara göre cesetlerden birçoğunun yerel halktan olmadığını belirten Kanja, bunun kimlik tespitini zorlaştırdığını aktardı. İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, Kenyalıları kült faaliyetleri karşısında sessiz kalmamaya çağırdı.

Murkomen, şüpheli toplantıların bildirilmemesinin yalnızca aşırılık yanlısı kült liderlerini cesaretlendirdiğini ve geçmiş trajedilerin tekrarlanması riskini ortaya çıkardığını ifade etti.

Kenya'da 2023’te, Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie, kilisesindekilere aç kalarak Hazreti İsa'ya kavuşmalarını vadederek 400’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

Mackenzie hakkında çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin olduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı.

Operasyonlarda külte bağlı 100'e yakın kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında kült liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray'da veda sayısı 21 oldu! Son ayrılıklar: İşte yeni takımları...A23a nerede, büyüklüğü ne kadar? Dünyanın en büyük buzdağı yok oluyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya ve Ukrayna'yı açık açık tehdit etmişti! Trump'tan barış açıklaması: Hazır değiller ama... - DünyaTrump'tan flaş açıklama! ''Bir şeyler olacak''Kamp tatili faciayla sonlandı! Sırtlanlar uykusunda saldırdı - DünyaKamp tatili faciayla sonlandı! Sırtlanlar uykusunda saldırdıSahilde görenler neye uğradığını şaşırdı! Uzmanlar harekete geçti - DünyaSahile vurdu, görenler şaşkına döndü: Alarma geçtilerAkıllara durgunluk veren olay! Bir paket cips yedi, hayatı değişti: Acı gerçeği hastanede öğrendi - DünyaAkıllara durgunluk veren olay! Bir paket cips hayatını kurtardıSemeru Yanardağı'nda 2 patlama birden! Küller 500 metre yükseldi - DünyaSemeru Yanardağı'nda 2 patlama birden!ABD’de abla vahşeti! 8 yaşındaki kardeşini işkence ederek öldürdü: Boş yere suçlanıyorum - Dünya17 yaşındaki abla, 8 yaşındaki kardeşini öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...