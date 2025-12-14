Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'nda gençlerle buluştu.

Erdoğan'ın programdaki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Türkiye’nin pırıl pırıl yüzlü üniversiteli gençleri ile birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Gençlik buluşmaları, Türk siyasetine bizim kazandırdığımız, bizimle sembolleşen özgün çalışmalardan biri. Şimdiye kadar Konya’dan Bursa’ya, Samsun’dan Şanlıurfa’ya, Mardin’den Muğla’ya birçok ilimizde gençlerimizle bir araya geldik.

